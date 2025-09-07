Рейтинг@Mail.ru
Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 07.09.2025 (обновлено: 17:59 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/ukraina-2040260015.html
Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста
Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста - РИА Новости, 07.09.2025
Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста
Колумнист Dail Mail Питер Хитченс раскритиковал в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России."Похоже, что война на Украине будет РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T10:58:00+03:00
2025-09-07T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839499056_0:60:1708:1021_1920x0_80_0_0_5c2c17e56c00759e3b747ee7087d0351.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Колумнист Dail Mail Питер Хитченс раскритиковал в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России."Похоже, что война на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет", — говорится в публикации. Автор добавил, что Запад не особенно стремится к урегулированию кризиса на Украине, так как его политика в этом регионе направлена ​​на предотвращение усиления России. Так он отреагировал на слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России.Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", что ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые стремятся закончить конфликт.
https://ria.ru/20250907/donbass-2040246649.html
https://ria.ru/20250907/putin-2040273093.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839499056_146:0:1586:1080_1920x0_80_0_0_0b887094cbd5baa5ec6b9fc850c66b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста

Хитченс раскритиковал заявление главы штаба обороны Британии Радакина о России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЭнтони Радакин
Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Энтони Радакин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Колумнист Dail Mail Питер Хитченс раскритиковал в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России.

"Похоже, что война на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет", — говорится в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
08:49
Автор добавил, что Запад не особенно стремится к урегулированию кризиса на Украине, так как его политика в этом регионе направлена ​​на предотвращение усиления России.

Так он отреагировал на слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", что ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые стремятся закончить конфликт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Британии отреагировали на ответ Путина Западу
13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала