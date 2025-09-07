Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста
Хитченс раскритиковал заявление главы штаба обороны Британии Радакина о России
Энтони Радакин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Колумнист Dail Mail Питер Хитченс раскритиковал в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России.
"Похоже, что война на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет", — говорится в публикации.
"Похоже, что война на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет", — говорится в публикации.
Автор добавил, что Запад не особенно стремится к урегулированию кризиса на Украине, так как его политика в этом регионе направлена на предотвращение усиления России.
Так он отреагировал на слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", что ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые стремятся закончить конфликт.
Так он отреагировал на слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", что ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые стремятся закончить конфликт.