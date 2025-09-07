https://ria.ru/20250907/ukraina-2040260015.html

Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста

Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста - РИА Новости, 07.09.2025

Заявление главы штаба обороны Британии о России поразило журналиста

Колумнист Dail Mail Питер Хитченс раскритиковал в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России."Похоже, что война на Украине будет РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T10:58:00+03:00

2025-09-07T10:58:00+03:00

2025-09-07T17:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839499056_0:60:1708:1021_1920x0_80_0_0_5c2c17e56c00759e3b747ee7087d0351.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Колумнист Dail Mail Питер Хитченс раскритиковал в своей статье заявление главы штаба обороны Британии Тони Радакина о России."Похоже, что война на Украине будет продолжаться еще много лет. И это не будет случайностью. Возможно, Запад даже втайне этого хочет", — говорится в публикации. Автор добавил, что Запад не особенно стремится к урегулированию кризиса на Украине, так как его политика в этом регионе направлена ​​на предотвращение усиления России. Так он отреагировал на слова Радакина о том, что Украина должна продолжать бороться, чтобы нанести ущерб России.Пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд" и "не унимается", что ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые стремятся закончить конфликт.

https://ria.ru/20250907/donbass-2040246649.html

https://ria.ru/20250907/putin-2040273093.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина