Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве

Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве - РИА Новости, 07.09.2025

Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве

Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. "Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар", — написала Свириденко в своем Telegram-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.

