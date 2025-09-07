https://ria.ru/20250907/ukraina-2040250892.html
Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве
Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве - РИА Новости, 07.09.2025
Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве
Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:20:00+03:00
2025-09-07T09:20:00+03:00
2025-09-07T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249545_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc0f36ba956790e2dfec5bfa654f6605.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. "Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар", — написала Свириденко в своем Telegram-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249545_156:0:1280:843_1920x0_80_0_0_9b9cff8cf12252d6c1f1c8c48910f170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве
Премьер Украины Свириденко: в Киеве получило повреждения здание правительства