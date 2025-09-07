Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 07.09.2025 (обновлено: 12:20 07.09.2025)
Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве
Появились подробности о пожаре в здании правительства в Киеве
Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта. "Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар", — написала Свириденко в своем Telegram-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
"Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар", — написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.
