По всей Украине объявили воздушную тревогу
2025-09-07T06:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В воскресенье тревогу уже объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Винницкой областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным ресурса, тревога по всей стране звучит примерно с 05.55 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
