ВС России нанесли удары по аэродромам в Одессе и Хмельницкой области
2025-09-07T10:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
одесса
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Одесса. Удары по порту, военной части, порту Визирка и аэродрому Школьный. Хмельницкая область. Староконстантинов — удары по аэродрому, в том числе по арочным укрытиям для самолетов. Фиксировались взрывы с детонацией", - заявил собеседник агентства.
