ВС России нанесли удары по аэродромам в Одессе и Хмельницкой области - РИА Новости, 07.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 07.09.2025
ВС России нанесли удары по аэродромам в Одессе и Хмельницкой области
ВС России нанесли удары по аэродромам в Одессе и Хмельницкой области
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
одесса
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Одесса. Удары по порту, военной части, порту Визирка и аэродрому Школьный. Хмельницкая область. Староконстантинов — удары по аэродрому, в том числе по арочным укрытиям для самолетов. Фиксировались взрывы с детонацией", - заявил собеседник агентства.
хмельницкая область, одесса, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Одесса, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Одесса. Удары по порту, военной части, порту Визирка и аэродрому Школьный. Хмельницкая область. Староконстантинов — удары по аэродрому, в том числе по арочным укрытиям для самолетов. Фиксировались взрывы с детонацией", - заявил собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьОдессаУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
