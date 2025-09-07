https://ria.ru/20250907/udary--2040255878.html

ВС России нанесли удары по аэродромам в Одессе и Хмельницкой области

ВС России нанесли удары по аэродромам в Одессе и Хмельницкой области

ВС России нанесли удары по аэродромам в Одессе и Хмельницкой области

Удары нанесены по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского...

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Удары нанесены по аэродромам Школьный в Одессе и Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Одесса. Удары по порту, военной части, порту Визирка и аэродрому Школьный. Хмельницкая область. Староконстантинов — удары по аэродрому, в том числе по арочным укрытиям для самолетов. Фиксировались взрывы с детонацией", - заявил собеседник агентства.

