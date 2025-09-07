https://ria.ru/20250907/udar-2040283699.html

ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева

ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева

Российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины, в том числе по предприятию ВПК и логистической базе на окраине Киева, сообщили в Минобороны.

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины, в том числе по предприятию ВПК и логистической базе на окраине Киева, сообщили в Минобороны."Был нанесен массированный удар <...> по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киева и логистической базе "СТС-ГРУПП", — отметили в ведомстве.Удар нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились", — подчеркнули в Минобороны.Ранее сегодня утром в центре Киева утром загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.Также в Кременчуге Полтавской области был поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.

