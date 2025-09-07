Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 07.09.2025 (обновлено: 17:00 07.09.2025)
ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева
ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева
Российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины, в том числе по предприятию ВПК и логистической базе на окраине Киева, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины, в том числе по предприятию ВПК и логистической базе на окраине Киева, сообщили в Минобороны.&quot;Был нанесен массированный удар &lt;...&gt; по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию &quot;Киев-67&quot; на западной окраине города Киева и логистической базе &quot;СТС-ГРУПП&quot;, — отметили в ведомстве.Удар нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились", — подчеркнули в Минобороны.Ранее сегодня утром в центре Киева утром загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.Также в Кременчуге Полтавской области был поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.
ВС России поразили предприятие ВПК на окраине Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУдарный БПЛА "Герань"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины, в том числе по предприятию ВПК и логистической базе на окраине Киева, сообщили в Минобороны.
"Был нанесен массированный удар <...> по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киева и логистической базе "СТС-ГРУПП", — отметили в ведомстве.

Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Подполье рассказало об ударах по военному городку ВСУ в Кривом Роге
10:00
Удар нанесли высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились", — подчеркнули в Минобороны.
Ранее сегодня утром в центре Киева утром загорелось здание правительства. Пожар охватил более тысячи квадратных метров. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что здание повреждено впервые за время конфликта.
Также в Кременчуге Полтавской области был поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. За последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
29 августа, 17:43
 
