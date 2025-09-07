Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе ВС России по Крюковскому мосту в Кременчуге
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 07.09.2025 (обновлено: 15:36 07.09.2025)
Подполье сообщило об ударе ВС России по Крюковскому мосту в Кременчуге
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по крупному логистическому узлу ВСУ в Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Этот мост представлял серьезный логистический узел, по нему проходит железнодорожная колея и автомобильная трасса. За последнюю неделю через Крюковский мост проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно", — сказал он.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по крупному логистическому узлу ВСУ в Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Этот мост представлял серьезный логистический узел, по нему проходит железнодорожная колея и автомобильная трасса. За последнюю неделю через Крюковский мост проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ВС России поразили базы ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области
5 сентября, 10:47

Крюковский мост — двухъярусный автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, соединяет правобережную часть Кременчуга с левобережной.

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
