ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по крупному логистическому узлу ВСУ в Кременчуге Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Этот мост представлял серьезный логистический узел, по нему проходит железнодорожная колея и автомобильная трасса. За последнюю неделю через Крюковский мост проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно", — сказал он.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Подполье сообщило об ударе ВС России по Крюковскому мосту в Кременчуге
