Россия прошла пусть возрождения церковной жизни, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия уже прошла путь Возрождения церковной жизни, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после общемосковского крестного хода. После литургии в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл возглавил общемосковский крестный ход по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. "Радуюсь видеть сегодня множество народа, большое количество молодежи, представителей православных общественных организаций. Все это свидетельствует о том, что мы уже прошли большой путь возрождения, обновления церковной жизни. Вот дай Бог нам также со смирением, с упованием на волю Божию, молитвами святых в земле русской просиявших, и далее следовать этим путем спасения во благо самих себя, потому что спасение это самое великое благо, и во благо церкви и Отечества нашего", - сказал патриарх, обратившись к крестоходцам у Новодевичьего монастыря после его завершения. Как рассказывал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие - это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
