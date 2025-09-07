https://ria.ru/20250907/tserkov-2040280324.html

Россия прошла пусть возрождения церковной жизни, заявил патриарх Кирилл

Россия прошла пусть возрождения церковной жизни, заявил патриарх Кирилл

Россия прошла пусть возрождения церковной жизни, заявил патриарх Кирилл

Россия уже прошла путь Возрождения церковной жизни, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после общемосковского крестного хода. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия уже прошла путь Возрождения церковной жизни, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после общемосковского крестного хода. После литургии в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл возглавил общемосковский крестный ход по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. "Радуюсь видеть сегодня множество народа, большое количество молодежи, представителей православных общественных организаций. Все это свидетельствует о том, что мы уже прошли большой путь возрождения, обновления церковной жизни. Вот дай Бог нам также со смирением, с упованием на волю Божию, молитвами святых в земле русской просиявших, и далее следовать этим путем спасения во благо самих себя, потому что спасение это самое великое благо, и во благо церкви и Отечества нашего", - сказал патриарх, обратившись к крестоходцам у Новодевичьего монастыря после его завершения. Как рассказывал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), организаторы ожидают, что в крестном ходе примут участие около 20 тысяч человек. Архиерей отметил, что нынешнее молитвенное шествие - это возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, насчитывавшей до революции более четырех столетий. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, указывает сайт паломнического отдела Московского патриархата - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

