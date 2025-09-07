https://ria.ru/20250907/tramp-2040323958.html
Трамп заявил, что не собирается начинать войну против Чикаго
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается "начинать войну" против американского города Чикаго в штате Иллинойс. "Мы не начинаем войну. Мы собираемся навести порядок в наших городах", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он "воевать" с Чикаго. В субботу президент США опубликовал в своем аккаунте в Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится: "обожаю запах депортаций по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это называется "министерство войны". Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в ответ назвал Трампа "диктатором".
https://ria.ru/20250610/tramp-2022055941.html
