Трамп заявил, что не собирается начинать войну против Чикаго

Трамп заявил, что не собирается начинать войну против Чикаго - РИА Новости, 07.09.2025

Трамп заявил, что не собирается начинать войну против Чикаго

2025-09-07

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается "начинать войну" против американского города Чикаго в штате Иллинойс. "Мы не начинаем войну. Мы собираемся навести порядок в наших городах", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, собирается ли он "воевать" с Чикаго. В субботу президент США опубликовал в своем аккаунте в Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится: "обожаю запах депортаций по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это называется "министерство войны". Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер в ответ назвал Трампа "диктатором".

