Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это "последнее предупреждение". "Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это моё последнее предупреждение, другого не будет!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
