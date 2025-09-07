https://ria.ru/20250907/tramp-2040319867.html

Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе

Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе - РИА Новости, 07.09.2025

Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это "последнее... РИА Новости, 07.09.2025

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это "последнее предупреждение". "Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это моё последнее предупреждение, другого не будет!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

сша

2025

