Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе - РИА Новости, 07.09.2025
21:56 07.09.2025
Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе
Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе - РИА Новости, 07.09.2025
Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе
Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это "последнее... РИА Новости, 07.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это "последнее предупреждение". "Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это моё последнее предупреждение, другого не будет!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп призвал ХАМАС принять условия США по мирной сделке в Газе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это "последнее предупреждение".
"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пришло время и ХАМАС принять их. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это моё последнее предупреждение, другого не будет!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Трамп рассказал о переговорах с ХАМАС
5 сентября, 23:35
 
В миреСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
