Трамп заявил, что готов ко второй стадии санкций против России

Трамп заявил о готовности приступить ко второй стадии санкций против РФ
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России из-за конфликта на Украине, его слова приводит пресс-пул Белого дома.
"Да," — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В среду Трамп заявил, что у него остаются в запасе "фаза два и фаза три" против Москвы на случай, если он посчитает недостаточными темпы переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Говоря о введении против Индии 50-процентных импортных пошлин за закупки российской нефти, президент США заявил, что Москва якобы потеряла сотни миллиардов долларов из-за его действий.
При этом Трамп не привел никакой конкретной информации, подтверждающей его слова.
В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Трамп заявил, что Индия также должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.
При этом за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.
В свою очередь, Нью-Дели отказался исполнять требования Трампа.
Как отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас", Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.