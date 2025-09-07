https://ria.ru/20250907/tramp-2040226259.html

СМИ: Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море

СМИ: Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в письме, адресованном спикеру палаты представителей США Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, о возможном продолжении "военных операций" после уничтожения Соединенными Штатами судна с наркотиками в Карибском море. "На данный момент невозможно определить полный масштаб и продолжительность необходимых военных операций. Вооруженные силы США продолжают оставаться в готовности для проведения дальнейших военных действий", - говорится в тексте письма, датированного 4 сентября и опубликованного журналисткой CNN Алайной Трин в соцсети X. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики. В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.

