СМИ: Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море
00:26 07.09.2025
СМИ: Трамп заявил о возможном продолжении военных операций в Карибском море
в мире
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
марко рубио
майк джонсон
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в письме, адресованном спикеру палаты представителей США Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, о возможном продолжении "военных операций" после уничтожения Соединенными Штатами судна с наркотиками в Карибском море. "На данный момент невозможно определить полный масштаб и продолжительность необходимых военных операций. Вооруженные силы США продолжают оставаться в готовности для проведения дальнейших военных действий", - говорится в тексте письма, датированного 4 сентября и опубликованного журналисткой CNN Алайной Трин в соцсети X. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики. В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
в мире, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп, марко рубио, майк джонсон
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Марко Рубио, Майк Джонсон
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
