Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором
00:03 07.09.2025
Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором
Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором - РИА Новости, 07.09.2025
Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором
Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал президента США Дональда Трампа "диктатором" после того, как американский лидер намекнул на... РИА Новости, 07.09.2025
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал президента США Дональда Трампа "диктатором" после того, как американский лидер намекнул на возможное использование "министерства войны" в Чикаго для депортации нелегальных мигрантов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. В субботу Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится: "Обожаю запах депортаций по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это называется "министерство войны". "Президент США угрожает начать войну с американским городом. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп - не авторитарный лидер, а напуганный человек. Иллинойс не позволит запугать себя самозваному диктатору", - написал Прицкер в соцсети X. Ранее газета Washington Post сообщила о том, что Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго в качестве плацдарма, откуда администрация президента Трампа сможет проводить операции против нелегальных мигрантов. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором

Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором из-за возможного ввода войск в Чикаго

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал президента США Дональда Трампа "диктатором" после того, как американский лидер намекнул на возможное использование "министерства войны" в Чикаго для депортации нелегальных мигрантов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. В субботу Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится: "Обожаю запах депортаций по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это называется "министерство войны".
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Губернатор Иллинойса заявил, что жители Чикаго не хотят видеть армию
3 сентября, 02:35
"Президент США угрожает начать войну с американским городом. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп - не авторитарный лидер, а напуганный человек. Иллинойс не позволит запугать себя самозваному диктатору", - написал Прицкер в соцсети X.
Ранее газета Washington Post сообщила о том, что Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго в качестве плацдарма, откуда администрация президента Трампа сможет проводить операции против нелегальных мигрантов.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
WP: Пентагон одобрил использование базы в Чикаго для борьбы с мигрантами
4 сентября, 22:03
 
