Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал президента США Дональда Трампа "диктатором" после того, как американский лидер намекнул на возможное использование "министерства войны" в Чикаго для депортации нелегальных мигрантов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. В субботу Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social скриншот чужого поста из социальных сетей, в котором говорится: "Обожаю запах депортаций по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это называется "министерство войны". "Президент США угрожает начать войну с американским городом. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп - не авторитарный лидер, а напуганный человек. Иллинойс не позволит запугать себя самозваному диктатору", - написал Прицкер в соцсети X. Ранее газета Washington Post сообщила о том, что Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго в качестве плацдарма, откуда администрация президента Трампа сможет проводить операции против нелегальных мигрантов. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

