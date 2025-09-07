https://ria.ru/20250907/torgovlya-2040266400.html

WSJ: в Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС

WSJ: в Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС - РИА Новости, 07.09.2025

WSJ: в Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС

Недовольство торговым соглашением США и ЕС растет в Европе, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Недовольство торговым соглашением США и ЕС растет в Европе, пишет американская газета Wall Street Journal. "Когда в июле президент (США Дональд) Трамп представил торговое соглашение с ЕС, бизнес по всему блоку полагал, что оно положит конец многомесячной неопределенности... Менее чем через два месяца в Европе растет недовольство соглашением", - говорится в публикации. По данным издания, компании приостанавливают экспорт в США, жалуясь на бюрократические препятствия. Как отмечает газета, недовольство распространяется не только среди политиков стран-членов ЕС, но и в Европейском парламенте. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США , в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

