Эксперт назвал количество живущих в России амурских тигров

2025-09-07T01:37:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Численность краснокнижного амурского тигра в России, по экспертным данным, сейчас составляет около 750 особей, в ближайшие два года она будет находиться на стабильном уровне, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "К сожалению, последние три года были очень сложными для популяции тигров. Был более высокий процент гибели тигрят, что связано с отсутствием кабана сложными зимами. В эту зиму был повышен процент гибели тигров, связанный с разжиганием ненависти к ним. И есть даже больше процента изъятых из природы раненых и покалеченных тигров", - сказал Арамилев. По его словам, если раньше изъятые из природы тигры в 90% случаев возвращались обратно в дикую природу, то за эту зиму в дикую природу вернулось не более 10% - другие тигры либо погибли, либо переехали в систему зоопарков. Это как раз последствия придуманной истерии в отношении тигров, добавил Арамилев. "Все вот эти события привели к тому, что, по данным мониторинга - это данные с фотоловушек, с локального учета по следам, - численность стабильна. Она где-то колеблется на отметке 750. Может быть, на 20 меньше или на 20 больше. Примерно так она стабилизировалась и, наверное, в ближайшие два года будет находиться на стабильном уровне", - сказал Арамилев. Он отметил, что есть радостная тенденция к восстановлению численности кабана, которая была подорвана африканской чумой свиней. Она вернулась к минимальной численности на отдельных территориях, где-то ее превысила. "В эту зиму ожидается локальный урожай кедрового ореха, поэтому надеемся, что природа свои потери возместит, и локальная численность тигра будет где-то увеличиваться, где-то уменьшаться, потому что все-таки тигр адаптируется под условия внешнего мира", - добавил соебседник. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

