В России зарегистрировали тест на иммунитет к холере
Хорошие новости
 
16:25 07.09.2025 (обновлено: 16:50 07.09.2025)
В России зарегистрировали тест на иммунитет к холере
В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
2025-09-07T16:25:00+03:00
2025-09-07T16:50:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_b993996af393ce3aec8f7b9d9661fd47.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. Притом что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки", — сказала она полях ВЭФ.Попова отметила, что завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет. По ее словам, отечественные меры наблюдения и контроля вызывают большой интерес в мире.Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году была: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. Притом что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки", — сказала она полях ВЭФ.
Холера — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого обмена, различной степенью обезвоживания из-за потери жидкости.

Попова отметила, что завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет. По ее словам, отечественные меры наблюдения и контроля вызывают большой интерес в мире.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году была: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.
