В России зарегистрировали тест на иммунитет к холере
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. Притом что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки", — сказала она полях ВЭФ.Попова отметила, что завозные случаи инфекции регистрируются в России, но распространения внутри страны нет. По ее словам, отечественные меры наблюдения и контроля вызывают большой интерес в мире.Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году была: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.
