Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 07.09.2025 (обновлено: 12:30 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/svo-2040268171.html
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"
Группировка войск "Днепр" за сутки в ходе СВО уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:21:00+03:00
2025-09-07T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за сутки в ходе СВО уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли до 60-ти военнослужащих, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Тягинка и Антоновка.
https://ria.ru/20250907/svo-2040267420.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за сутки в ходе СВО уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"ВСУ потеряли до 60-ти военнослужащих, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Тягинка и Антоновка.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ВС России освободили Хорошее в Днепропетровской области
12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала