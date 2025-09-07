ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"

https://ria.ru/20250907/svo-2040268171.html
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за сутки в ходе СВО уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли до 60-ти военнослужащих, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Тягинка и Антоновка.
