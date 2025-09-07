Рейтинг@Mail.ru
США изменили правила получения неиммиграционных виз
23:02 07.09.2025
США изменили правила получения неиммиграционных виз
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания, говорится в заявлении госдепа. "Заявители на получение неиммиграционных виз США должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания", - говорится в заявлении бюро госдепа по консульским вопросам. При этом граждане стран, где США не выдает неиммиграционные визы, должны подавать свои заявления в специально назначенном посольстве или консульстве. Для граждан РФ это посольства в Варшаве и Астане. "Существующие записи на собеседования по неиммиграционным визам, как правило, отменяться не будут", - говорится в заявлении. Ранее заявители могли, как правило, подавать свои документы на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США по всему миру. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
в мире, сша, россия, варшава, дональд трамп
В мире, США, Россия, Варшава, Дональд Трамп
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВашингтон
Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания, говорится в заявлении госдепа.
"Заявители на получение неиммиграционных виз США должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания", - говорится в заявлении бюро госдепа по консульским вопросам.
При этом граждане стран, где США не выдает неиммиграционные визы, должны подавать свои заявления в специально назначенном посольстве или консульстве. Для граждан РФ это посольства в Варшаве и Астане.
"Существующие записи на собеседования по неиммиграционным визам, как правило, отменяться не будут", - говорится в заявлении.
Ранее заявители могли, как правило, подавать свои документы на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США по всему миру.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
