США изменили правила получения неиммиграционных виз
США изменили правила получения неиммиграционных виз - РИА Новости, 07.09.2025
США изменили правила получения неиммиграционных виз
Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания, говорится в... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T23:02:00+03:00
2025-09-07T23:02:00+03:00
2025-09-07T23:02:00+03:00
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания, говорится в заявлении госдепа. "Заявители на получение неиммиграционных виз США должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания", - говорится в заявлении бюро госдепа по консульским вопросам. При этом граждане стран, где США не выдает неиммиграционные визы, должны подавать свои заявления в специально назначенном посольстве или консульстве. Для граждан РФ это посольства в Варшаве и Астане. "Существующие записи на собеседования по неиммиграционным визам, как правило, отменяться не будут", - говорится в заявлении. Ранее заявители могли, как правило, подавать свои документы на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США по всему миру. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
