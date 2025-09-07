Рейтинг@Mail.ru
"За ликвидацию". Макгрегор назвал войну, которую должны выиграть США
19:43 07.09.2025
"За ликвидацию". Макгрегор назвал войну, которую должны выиграть США
"За ликвидацию". Макгрегор назвал войну, которую должны выиграть США
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Единственная война, которую сейчас должны выиграть Соединенные Штаты, — это борьба против преступности внутри страны, написал в соцсети Х полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.Так он прокомментировал сообщения о том, что военные США в Карибском море нанесли удар по судну с наркотиками, которое, согласно заявлению госдепа, отплыло из Венесуэлы."Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение закона, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей", — написал Макгрегор.Президент США Дональд Трамп заявил в письме, адресованном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, о возможном продолжении "военных операций" после уничтожения Соединенными Штатами судна с наркотиками в Карибском море.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Единственная война, которую сейчас должны выиграть Соединенные Штаты, — это борьба против преступности внутри страны, написал в соцсети Х полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Так он прокомментировал сообщения о том, что военные США в Карибском море нанесли удар по судну с наркотиками, которое, согласно заявлению госдепа, отплыло из Венесуэлы.
Мадуро объявил об "активации" 8-миллионного ополчения Венесуэлы
5 сентября, 06:50
5 сентября, 06:50
"Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение закона, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей", — написал Макгрегор.
Президент США Дональд Трамп заявил в письме, адресованном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, о возможном продолжении "военных операций" после уничтожения Соединенными Штатами судна с наркотиками в Карибском море.
США рассматривают возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN
Вчера, 03:06
Вчера, 03:06
 
