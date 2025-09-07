Рейтинг@Mail.ru
СМИ: основатель ЧВК из США хочет купить на Украине производителей БПЛА - РИА Новости, 07.09.2025
16:55 07.09.2025
СМИ: основатель ЧВК из США хочет купить на Украине производителей БПЛА
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников, сообщает британская... РИА Новости, 07.09.2025
в мире
украина
сша
blackwater
министерство обороны сша
украина
сша
в мире, украина, сша, blackwater, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Blackwater, Министерство обороны США
© AP Photo / Alex BrandonОснователь американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс намерен купить на Украине компании по производству беспилотников, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники.
"Эрик собирается купить компании по производству беспилотников... Продадут ли их ему... Для украинцев эти компании сейчас - стратегический актив", - цитирует издание слова источников.
Отмечается, что Принс ищет встречи с ведущими игроками этой отрасли на Украине.
Газета также ссылается на отдельные деловые документы и предложения, которые показывают интерес Пентагона к партнерству с американскими производителями беспилотников с присутствием на Украине с целью понять, как будут происходить бои в следующем крупном конфликте и в чем при этом будут нуждаться военнослужащие США.
Создатель Blackwater Эрик Принс. 2008 год - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме
4 апреля, 15:41
 
