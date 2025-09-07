https://ria.ru/20250907/ssha-2040238081.html

США не пригласили на Всемирную атомную неделю

США не пригласили на Всемирную атомную неделю

США не пригласили на Всемирную атомную неделю

Представители США не приглашены на международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), который пройдет в Москве в конце сентября, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Представители США не приглашены на международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), который пройдет в Москве в конце сентября, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нет. Будут, не будут - не знаю, но не приглашены", - сказал Лихачев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. С 26 по 30 сентября в Москве на ВДНХ пройдет международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

