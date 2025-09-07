https://ria.ru/20250907/ssha-2040238081.html
США не пригласили на Всемирную атомную неделю
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Представители США не приглашены на международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), который пройдет в Москве в конце сентября, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нет. Будут, не будут - не знаю, но не приглашены", - сказал Лихачев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос. С 26 по 30 сентября в Москве на ВДНХ пройдет международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
