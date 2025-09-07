Рейтинг@Mail.ru
"Будет жаловаться": в США рассказали о реакции Зеленского на слова Путина
05:29 07.09.2025 (обновлено: 09:20 07.09.2025)
"Будет жаловаться": в США рассказали о реакции Зеленского на слова Путина
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину испугало Владимира Зеленского, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Россия легко может сказать "нет" западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться", — сказал он.По словам эксперта, глава киевского режима наверняка отправится к своим западным союзникам, чтобы убедить их проигнорировать предупреждение российского лидера."Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы. Он верит в слова, исходящие из Вашингтона, хотя оттуда слышны противоречивые высказывания. А надо всего лишь послушать (Москву. — Прим. ред.)", — подытожил Дэвис.Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
"Будет жаловаться": в США рассказали о реакции Зеленского на слова Путина

Дэвис: Зеленский испугался слов Путина о последствиях отправки войск ЕС

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину испугало Владимира Зеленского, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Россия легко может сказать "нет" западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться", — сказал он.
В Германии объяснили, чем обернется для Зеленского приезд в Москву
По словам эксперта, глава киевского режима наверняка отправится к своим западным союзникам, чтобы убедить их проигнорировать предупреждение российского лидера.
"Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы. Он верит в слова, исходящие из Вашингтона, хотя оттуда слышны противоречивые высказывания. А надо всего лишь послушать (Москву. — Прим. ред.)", — подытожил Дэвис.
Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.
В Киеве сообщили о вранье Зеленского Макрону
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина
