ВС России поразили объекты ВПК Украины - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 07.09.2025 (обновлено: 14:41 07.09.2025)
ВС России поразили объекты ВПК Украины
Российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — отметили в ведомстве.Также российские военные поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две РЛС противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районахУдары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 210 беспилотников.
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — отметили в ведомстве.
Также российские военные поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две РЛС противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 210 беспилотников.
Заголовок открываемого материала