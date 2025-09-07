https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040268357.html
ВС России поразили объекты ВПК Украины
ВС России поразили объекты ВПК Украины - РИА Новости, 07.09.2025
ВС России поразили объекты ВПК Украины
Российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:23:00+03:00
2025-09-07T12:23:00+03:00
2025-09-07T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — отметили в ведомстве.Также российские военные поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две РЛС противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районахУдары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 210 беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России поразили объекты ВПК Украины
ВС России нанесли поражение объектам ВПК и транспортной инфраструктуре Украины