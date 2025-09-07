https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040268357.html

ВС России поразили объекты ВПК Украины

Российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", — отметили в ведомстве.Также российские военные поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две РЛС противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районахУдары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Российские средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, три снаряда РСЗО HIMARS производства США и 210 беспилотников.

