ВСУ потеряли до 460 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 460 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили до 460 военнослужащих ВСУ, три танка в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили до 460 военнослужащих ВСУ, три танка в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Веселое, Новониколаевка, Артемовка, Красноармейск, Владимировка и Кутузовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
