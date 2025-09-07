ВСУ потеряли до 460 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040268262.html

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили до 460 военнослужащих ВСУ, три танка в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:21:00+03:00

2025-09-07T12:21:00+03:00

2025-09-07T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

красноармейск

донецкая народная республика

рубежное

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили до 460 военнослужащих ВСУ, три танка в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Веселое, Новониколаевка, Артемовка, Красноармейск, Владимировка и Кутузовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

2025

Ольга Фомченкова

