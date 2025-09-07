https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040267684.html
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, 24 автомобиля, реактивная система залпового огня и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
