Боец рассказал о потерянных ВСУ БПЛА "Баба-яга" на Антоновском мосту
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 07.09.2025
Боец рассказал о потерянных ВСУ БПЛА "Баба-яга" на Антоновском мосту
ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" во время штурма спецназом военной разведки Антоновского железнодорожного моста через реку Днепр сбил семь тяжелых гексакоптров-бомбардировщиков ВСУ типа "Баба-яга", сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Атей". Ранее в сентябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что попытки ВСУ возвести укрепления и закрепиться на правобережной части у разрушенного Антоновского моста, проходящего через Днепр, пресекаются, у противника нет там устойчивых позиций. Позднее военнослужащие военной разведки группировки войск "Днепр" с позывными "Колыван" и "Ровер" рассказали РИА Новости, что украинская ДРГ, уничтоженная спецназом военной разведки "Днепра" на Антоновском железнодорожном мосту, была подготовлена при участии инструкторов НАТО, военные противника применяли польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. "В ходе прикрытия наших штурмовых групп только нашим расчетом было уничтожено гексакоптров типа "Баба-яга" семь единиц, они были уничтожены с объективным контролем", - рассказал "Атей". По словам военного, в эффективной охоте на тяжелые гексакоптеры противника принимают участие не только расчеты ударных БПЛА, но и другие подразделения, в частности бойцы радиоэлектронной разведки (РЭР) и расчеты разведывательных коптеров, которые отслеживают места взлета и маршруты движения беспилотников противника, а также корректируют по выявленным в небе объектам дежурные расчеты ударных FPV-дронов. "Они заранее могут обнаружить, довести цель, скорректирвать, и уже после того как цель найдена в полете, сразу же вылетаем мы с боеприпасом - и как раз направляемся на поражение гексакоптеров", - сообщил оператор БПЛА. Среди прочего FPV-дроны используются расчетами ударных БПЛА группировки "Днепр" в качестве средств ПВО - против беспилотников врага. "Также (при штурме Антоновского железнодорожного моста) были уничтожены различные разведывательные БПЛА противыника, это "Мавики" (дрон Mavic). Их количество составляло около трех-четырех единиц. Также были подавлены FPV противника, которые пытались нанести огневое поражение нашим штурмовым группам", - заключил боец.
ГЕНИЧЕСК, 7 сен - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" во время штурма спецназом военной разведки Антоновского железнодорожного моста через реку Днепр сбил семь тяжелых гексакоптров-бомбардировщиков ВСУ типа "Баба-яга", сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Атей".
Ранее в сентябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что попытки ВСУ возвести укрепления и закрепиться на правобережной части у разрушенного Антоновского моста, проходящего через Днепр, пресекаются, у противника нет там устойчивых позиций. Позднее военнослужащие военной разведки группировки войск "Днепр" с позывными "Колыван" и "Ровер" рассказали РИА Новости, что украинская ДРГ, уничтоженная спецназом военной разведки "Днепра" на Антоновском железнодорожном мосту, была подготовлена при участии инструкторов НАТО, военные противника применяли польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.
"В ходе прикрытия наших штурмовых групп только нашим расчетом было уничтожено гексакоптров типа "Баба-яга" семь единиц, они были уничтожены с объективным контролем", - рассказал "Атей".
По словам военного, в эффективной охоте на тяжелые гексакоптеры противника принимают участие не только расчеты ударных БПЛА, но и другие подразделения, в частности бойцы радиоэлектронной разведки (РЭР) и расчеты разведывательных коптеров, которые отслеживают места взлета и маршруты движения беспилотников противника, а также корректируют по выявленным в небе объектам дежурные расчеты ударных FPV-дронов.
"Они заранее могут обнаружить, довести цель, скорректирвать, и уже после того как цель найдена в полете, сразу же вылетаем мы с боеприпасом - и как раз направляемся на поражение гексакоптеров", - сообщил оператор БПЛА.
Среди прочего FPV-дроны используются расчетами ударных БПЛА группировки "Днепр" в качестве средств ПВО - против беспилотников врага.
"Также (при штурме Антоновского железнодорожного моста) были уничтожены различные разведывательные БПЛА противыника, это "Мавики" (дрон Mavic). Их количество составляло около трех-четырех единиц. Также были подавлены FPV противника, которые пытались нанести огневое поражение нашим штурмовым группам", - заключил боец.
