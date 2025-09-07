https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040240342.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и оборудование украинских военных на константиновском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "В районе населенного пункта Плещеевка был выявлен склад боеприпасов подразделений ВСУ. Для его поражения задействовали расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". В результате точного удара корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь" произошла детонация боекомплекта и полный вывод объекта из строя… В районе населенного пункта Иванополье был обнаружен замаскированный склад оборудования для организации пункта управления БПЛА ВСУ.... Цель уничтожена ударным FPV-дроном операторов "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры противника, лишая его возможности эффективно вести боевые действия.
россия
донецкая народная республика
