ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении

2025-09-07T07:04:00+03:00

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и оборудование украинских военных на константиновском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "В районе населенного пункта Плещеевка был выявлен склад боеприпасов подразделений ВСУ. Для его поражения задействовали расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". В результате точного удара корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь" произошла детонация боекомплекта и полный вывод объекта из строя… В районе населенного пункта Иванополье был обнаружен замаскированный склад оборудования для организации пункта управления БПЛА ВСУ.... Цель уничтожена ударным FPV-дроном операторов "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры противника, лишая его возможности эффективно вести боевые действия.

