ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 07.09.2025
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и оборудование украинских военных на константиновском направлении в ДНР, сообщили... РИА Новости, 07.09.2025
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и оборудование украинских военных на константиновском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "В районе населенного пункта Плещеевка был выявлен склад боеприпасов подразделений ВСУ. Для его поражения задействовали расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". В результате точного удара корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь" произошла детонация боекомплекта и полный вывод объекта из строя… В районе населенного пункта Иванополье был обнаружен замаскированный склад оборудования для организации пункта управления БПЛА ВСУ.... Цель уничтожена ударным FPV-дроном операторов "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры противника, лишая его возможности эффективно вести боевые действия.
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов и оборудование украинских военных на константиновском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Плещеевка был выявлен склад боеприпасов подразделений ВСУ. Для его поражения задействовали расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б". В результате точного удара корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь" произошла детонация боекомплекта и полный вывод объекта из строя… В районе населенного пункта Иванополье был обнаружен замаскированный склад оборудования для организации пункта управления БПЛА ВСУ.... Цель уничтожена ударным FPV-дроном операторов "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры противника, лишая его возможности эффективно вести боевые действия.
ВС России уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в ДНР
