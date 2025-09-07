https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040237714.html

ВС России уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в ДНР

ВС России уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в ДНР

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации с живой силой и пикап украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки был выявлен пункт временной дислокации ВСУ. Точными ударами FPV-дронов объект вместе с находившейся в нем живой силой противника был уничтожен - потери составили до трех военнослужащих. Кроме того, расчетами беспилотников поражен пикап, оставленный украинскими военными в попытке скрыться от удара", - отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что работа операторов беспилотников ведется круглосуточно и позволяет наносить прицельные удары по ключевым целям, лишая противника возможности для маневра и снабжения.

