ВС России уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в ДНР
ВС России уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в ДНР - РИА Новости, 07.09.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в ДНР
Расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации с живой силой и пикап украинских войск на... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:07:00+03:00
2025-09-07T06:07:00+03:00
2025-09-07T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации с живой силой и пикап украинских войск на краматорско-дружковском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки был выявлен пункт временной дислокации ВСУ. Точными ударами FPV-дронов объект вместе с находившейся в нем живой силой противника был уничтожен - потери составили до трех военнослужащих. Кроме того, расчетами беспилотников поражен пикап, оставленный украинскими военными в попытке скрыться от удара", - отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что работа операторов беспилотников ведется круглосуточно и позволяет наносить прицельные удары по ключевым целям, лишая противника возможности для маневра и снабжения.
