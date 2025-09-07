https://ria.ru/20250907/spetsoperatsiya-2040236151.html

Саперы "Днепра" проводят разминирование в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Днепр" проводят разминирование маршрутов для продвижения военной техники и штурмовых подразделений на ореховском направлении в Запорожской области, сообщило Минобороны России. "Саперы группировки войск "Днепр" выполняют задачи по расчистке маршрутов для продвижения техники и штурмовых групп. Ежедневно они обнаруживают и уничтожают многочисленные взрывоопасные предметы, установленные ВСУ. Саперы-подрывники проходят в первой полосе. Их прикрывает боевое охранение. Действия саперов позволяют безопасно продвигаться российским подразделениям и эффективно выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении МО. Как отметило министерство, профессионализм и самоотверженность саперов играют ключевую роль в обеспечении успехов российских войск на запорожском направлении. Работа саперов сопряжена с высоким риском, но они с честью выполняют свой долг, обеспечивая безопасность личного состава и техники ВС РФ, подчеркнуло Минобороны. "Группа (саперов - ред.) прошла, проделывала проход под штурмовиков для наших действий", - также рассказал журналистам командир роты разминирования с позывным "Вожатый". Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов во вторник заявил РИА Новости, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино Запорожской области и подошли к окрестностям села Новоданиловка. По его словам, ВС РФ смогли вскрыть линию обороны с минными полями и прошли вглубь обороны ВСУ.

