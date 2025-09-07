https://ria.ru/20250907/spetsnaz-2040248025.html

ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили на Волчанское направление боевиков спецназа "Дозор", которых подготовили инструкторы из США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса. Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО", — сказал собеседник агентства.В силовых структурах добавили, что с командиром отряда встречался бывший госсекретарь Энтони Блинкен.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил в конце августа, что войска ведут бои на Волчанском и Липцовском направлениях, почти полностью заблокировали Купянск и освободили около половины его территории.

