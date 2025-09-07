ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили на Волчанское направление боевиков спецназа "Дозор", которых подготовили инструкторы из США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса. Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО", — сказал собеседник агентства.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.
В силовых структурах добавили, что с командиром отряда встречался бывший госсекретарь Энтони Блинкен.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил в конце августа, что войска ведут бои на Волчанском и Липцовском направлениях, почти полностью заблокировали Купянск и освободили около половины его территории.
Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области и крупнейший населенный пункт в регионе, расположен к востоку от Оскола. После освобождения города армия получит возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
