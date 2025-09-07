Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 07.09.2025 (обновлено: 09:08 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/spetsnaz-2040248025.html
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
ВСУ перебросили на Волчанское направление боевиков спецназа "Дозор", которых подготовили инструкторы из США, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:35:00+03:00
2025-09-07T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
одесса
украина
энтони блинкен
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили на Волчанское направление боевиков спецназа "Дозор", которых подготовили инструкторы из США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса. Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО", — сказал собеседник агентства.В силовых структурах добавили, что с командиром отряда встречался бывший госсекретарь Энтони Блинкен.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил в конце августа, что войска ведут бои на Волчанском и Липцовском направлениях, почти полностью заблокировали Купянск и освободили около половины его территории.
https://ria.ru/20250904/poteri-2039554259.html
https://ria.ru/20250902/kupyansk-2039143940.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, одесса, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Одесса, Украина, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов

ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили на Волчанское направление боевиков спецназа "Дозор", которых подготовили инструкторы из США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса. Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
У ВСУ в Харьковской области возросло количество санитарных потерь
4 сентября, 06:36

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.

В силовых структурах добавили, что с командиром отряда встречался бывший госсекретарь Энтони Блинкен.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска
2 сентября, 15:35
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил в конце августа, что войска ведут бои на Волчанском и Липцовском направлениях, почти полностью заблокировали Купянск и освободили около половины его территории.

Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области и крупнейший населенный пункт в регионе, расположен к востоку от Оскола. После освобождения города армия получит возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАОдессаУкраинаЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала