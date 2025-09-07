Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 07.09.2025 (обновлено: 11:50 07.09.2025)
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили на Волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа "Дозор" из 10-го пограничного отряда Одессы, которых подготовили инструкторы США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса... Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.Начальник Генштаба ВС России — командующий Объединенной группировкой войск (сил), генерал армии Валерий Герасимов 30 августа заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел Волчанском и Липцовском направлениях, город Купянск почти полностью заблокирован.Минобороны России 3 сентября опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории Купянска.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили на Волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа "Дозор" из 10-го пограничного отряда Одессы, которых подготовили инструкторы США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса... Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.
Начальник Генштаба ВС России — командующий Объединенной группировкой войск (сил), генерал армии Валерий Герасимов 30 августа заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел Волчанском и Липцовском направлениях, город Купянск почти полностью заблокирован.
Минобороны России 3 сентября опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории Купянска.

Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенный к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

