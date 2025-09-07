https://ria.ru/20250907/spetsnaz-2040238846.html
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
ВСУ перебросили на Волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа "Дозор" из 10-го пограничного отряда Одессы, которых подготовили инструкторы... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:35:00+03:00
2025-09-07T06:35:00+03:00
2025-09-07T11:50:00+03:00
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили на Волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа "Дозор" из 10-го пограничного отряда Одессы, которых подготовили инструкторы США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса... Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.Начальник Генштаба ВС России — командующий Объединенной группировкой войск (сил), генерал армии Валерий Герасимов 30 августа заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел Волчанском и Липцовском направлениях, город Купянск почти полностью заблокирован.Минобороны России 3 сентября опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории Купянска.
ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
