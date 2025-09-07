https://ria.ru/20250907/spetsnaz-2040238846.html

ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

2025-09-07T06:35:00+03:00

2025-09-07T06:35:00+03:00

2025-09-07T11:50:00+03:00

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ВСУ перебросили на Волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа "Дозор" из 10-го пограничного отряда Одессы, которых подготовили инструкторы США, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Подтверждается переброска на Волчанское направление отряда спецназа погранслужбы Украины "Дозор", входящего в состав 10-го пограничного отряда города Одесса... Подготовку подразделения осуществляли американские инструкторы еще до начала СВО", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что с командиром отряда лично встречался бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.Начальник Генштаба ВС России — командующий Объединенной группировкой войск (сил), генерал армии Валерий Герасимов 30 августа заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел Волчанском и Липцовском направлениях, город Купянск почти полностью заблокирован.Минобороны России 3 сентября опубликовало кадры, подтверждающие контроль российских войск над почти половиной территории Купянска.

харьковская область

одесса

сша

2025

Новости

харьковская область, одесса, сша, энтони блинкен, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф