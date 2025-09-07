Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе спрогнозировали ухудшение погоды и смерчи
12:17 07.09.2025
В Сочи и Сириусе спрогнозировали ухудшение погоды и смерчи
В Сочи и Сириусе спрогнозировали ухудшение погоды и смерчи
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений прогнозируют на территории Сочи и ФТ Сириус с 7 по 9 сентября: ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду, также имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. "В период 8-10 часов (совпадает с мск - ред.) 7 сентября и до конца суток 7 сентября, а также в течение суток 8 и 9 сентября 2025 г. на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду. В отдельных районах сильные ливни (опасное явление). В период 7.30-8.30 часов 7 сентября и до конца суток 7 сентября, а также в течение суток 8 и 9 сентября 2025г на участке Магри-Веселое (города Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. Спасатели также предупреждают о резком подъёме воды на реках и малых водотоках с достижением неблагоприятных отметок, о риске схода селевых потоков малого объема в горной зоне. В главном управлении МЧС региона призывают прислушиваться к рекомендациям МЧС, обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуация и следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям. Местные власти сообщают, что все городские службы работают в усиленном режиме, ситуацию держит на контроле оперативный штаб курорта. Мэрия рекомендует жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха у воды. Пляжи будут работать по фактической погоде, уточнили в сочинской мэрии.
сочи
краснодарский край
сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений прогнозируют на территории Сочи и ФТ Сириус с 7 по 9 сентября: ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду, также имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"В период 8-10 часов (совпадает с мск - ред.) 7 сентября и до конца суток 7 сентября, а также в течение суток 8 и 9 сентября 2025 г. на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду. В отдельных районах сильные ливни (опасное явление). В период 7.30-8.30 часов 7 сентября и до конца суток 7 сентября, а также в течение суток 8 и 9 сентября 2025г на участке Магри-Веселое (города Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Спасатели также предупреждают о резком подъёме воды на реках и малых водотоках с достижением неблагоприятных отметок, о риске схода селевых потоков малого объема в горной зоне.
В главном управлении МЧС региона призывают прислушиваться к рекомендациям МЧС, обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуация и следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
Местные власти сообщают, что все городские службы работают в усиленном режиме, ситуацию держит на контроле оперативный штаб курорта. Мэрия рекомендует жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха у воды. Пляжи будут работать по фактической погоде, уточнили в сочинской мэрии.
СочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
