Слепакова* оштрафовали на 60 тысяч рублей

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей артиста Семена Слепакова* за то, что он вовремя не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать Слепакова Семена Сергеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сказано в документах. Согласно документам, Слепакову* вменили часть 1 статьи 20.25 КоАП (неуплату административного штрафа в срок), что влечет за собой штраф в двукратном размере суммы. Так, Слепаков* не оплатил административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему столичным судом в июне 2024 года, решение вступило в силу в марте этого года. Отмечается, что постановление Слепаков* не обжаловал, ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа не заявлял. Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранных агентов.
