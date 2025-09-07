https://ria.ru/20250907/sk-2040264783.html
Следственный комитет допросил сотрудников передержки собак в Чехове
Следственный комитет допросил сотрудников передержки собак в Чехове - РИА Новости, 07.09.2025
Следственный комитет допросил сотрудников передержки собак в Чехове
Сотрудники сервиса передержки собак в Чехове допрошены в СК, они не задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T11:45:00+03:00
2025-09-07T11:45:00+03:00
2025-09-07T11:45:00+03:00
происшествия
чехов
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники сервиса передержки собак в Чехове допрошены в СК, они не задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Ранее СМИ сообщали, что владелицу питомника DogTown, где калечили собак, задержали по двум статьям за "мошенничество" и "жестокое обращение с животными". "Все сотрудники были допрошены в СК. Они не задержаны", - сказали в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что дело будет передано в МВД. Ранее в Telegram-канале подмосковного СК сообщалось, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в Чехове после сообщений об издевательствах над собаками на передержке. Отмечалось, что предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, жестоко с ними обращалась, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло получение ссадин.
https://ria.ru/20250905/delo-2040043640.html
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чехов, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Чехов, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Следственный комитет допросил сотрудников передержки собак в Чехове
СК допросил сотрудников сервиса передержки собак в Чехове, они не задержаны
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники сервиса передержки собак в Чехове допрошены в СК, они не задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее СМИ сообщали, что владелицу питомника DogTown, где калечили собак, задержали по двум статьям за "мошенничество" и "жестокое обращение с животными".
"Все сотрудники были допрошены в СК
. Они не задержаны", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что дело будет передано в МВД.
Ранее в Telegram-канале
подмосковного СК сообщалось, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в Чехове
после сообщений об издевательствах над собаками на передержке.
Отмечалось, что предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, жестоко с ними обращалась, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло получение ссадин.