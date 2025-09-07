Рейтинг@Mail.ru
Следственный комитет допросил сотрудников передержки собак в Чехове - РИА Новости, 07.09.2025
11:45 07.09.2025
Следственный комитет допросил сотрудников передержки собак в Чехове
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники сервиса передержки собак в Чехове допрошены в СК, они не задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Ранее СМИ сообщали, что владелицу питомника DogTown, где калечили собак, задержали по двум статьям за "мошенничество" и "жестокое обращение с животными". "Все сотрудники были допрошены в СК. Они не задержаны", - сказали в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что дело будет передано в МВД. Ранее в Telegram-канале подмосковного СК сообщалось, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в Чехове после сообщений об издевательствах над собаками на передержке. Отмечалось, что предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, жестоко с ними обращалась, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло получение ссадин.
Следственный комитет допросил сотрудников передержки собак в Чехове

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники сервиса передержки собак в Чехове допрошены в СК, они не задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее СМИ сообщали, что владелицу питомника DogTown, где калечили собак, задержали по двум статьям за "мошенничество" и "жестокое обращение с животными".
"Все сотрудники были допрошены в СК. Они не задержаны", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что дело будет передано в МВД.
Ранее в Telegram-канале подмосковного СК сообщалось, что возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в Чехове после сообщений об издевательствах над собаками на передержке.
Отмечалось, что предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, жестоко с ними обращалась, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло получение ссадин.
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове возбудили дело
