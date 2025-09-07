Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала о своей болезни и предстоящей операции
22:21 07.09.2025 (обновлено: 23:09 07.09.2025)
Симоньян рассказала о своей болезни и предстоящей операции
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее обнаружили тяжелую болезнь, завтра ей...
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее обнаружили тяжелую болезнь, завтра ей предстоит операция. &quot;За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей патриархом в субботу. — Прим. ред.)&quot;, — рассказала журналист в эфире программы &quot;Вечер с Владимиром Соловьевым&quot; на телеканале &quot;Россия 1&quot;.Она отметила, что долго думала, прежде чем прийти на эту передачу. "Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через Тelegram-каналы, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", — добавила медиаменеджер.Симоньян напомнила о том, что ее муж Тигран Кеосаян девятый месяц находится в коме, лежит в больнице и, по русской пословице, "пришла беда — отворяй ворота". &quot;Вот ворота в нашем доме &lt;...&gt; уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. &lt;...&gt; Я все равно пришла, потому что патриарх (Московский и всея Руси Кирилл. — Прим. ред.) сказал, что я — воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и за свою собственную жизнь и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в &quot;ыжлость&quot;. &lt;...&gt; Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх&quot;, — подытожила журналист.В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
2025
Симоньян рассказала о своей болезни и предстоящей операции

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее обнаружили тяжелую болезнь, завтра ей предстоит операция.
"За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей патриархом в субботу. — Прим. ред.)", — рассказала журналист в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что долго думала, прежде чем прийти на эту передачу.
"Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через Тelegram-каналы, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", — добавила медиаменеджер.
Симоньян напомнила о том, что ее муж Тигран Кеосаян девятый месяц находится в коме, лежит в больнице и, по русской пословице, "пришла беда — отворяй ворота".
