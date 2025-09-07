Симоньян рассказала о своей болезни и предстоящей операции

https://ria.ru/20250907/simonjan-2040320817.html

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее обнаружили тяжелую болезнь, завтра ей предстоит операция. "За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей патриархом в субботу. — Прим. ред.)", — рассказала журналист в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она отметила, что долго думала, прежде чем прийти на эту передачу. "Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через Тelegram-каналы, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", — добавила медиаменеджер.Симоньян напомнила о том, что ее муж Тигран Кеосаян девятый месяц находится в коме, лежит в больнице и, по русской пословице, "пришла беда — отворяй ворота". "Вот ворота в нашем доме <...> уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. <...> Я все равно пришла, потому что патриарх (Московский и всея Руси Кирилл. — Прим. ред.) сказал, что я — воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и за свою собственную жизнь и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в "ыжлость". <...> Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх", — подытожила журналист.В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

