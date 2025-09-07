https://ria.ru/20250907/shor-2040251962.html

Лидер блока "Победа" рассказал об обысках оппозиции в Молдавии

Лидер блока "Победа" рассказал об обысках оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 07.09.2025

Лидер блока "Победа" рассказал об обысках оппозиции в Молдавии

Обыски оппозиции являются частью "национальной охоты" со стороны нынешнего молдавского режима, который находится в агонии, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 07.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Обыски оппозиции являются частью "национальной охоты" со стороны нынешнего молдавского режима, который находится в агонии, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. "Обыски в Молдове — это часть национальной охоты. К сожалению, мы привыкли к такому виду общения между властью и оппозицией. Власти, когда нет аргументов парировать претензии оппозиции, начинают проводить обыски", — сказал Шор агентству на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что режим президента Молдавии Майи Санду находится в агонии, так как понимает, что теряет власть. "Он будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы запугать оппозицию", — полагает политик. По мнению Шора, в Кишиневе нет права в привычном его понимании и причем очень давно. "У нас осталось только телефонное право, когда действующий президент и его сподручники прозападного фашистского режима поднимают трубки, угрожая звонят судьям, приказывая, что делать", — заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

