https://ria.ru/20250907/shor-2040251962.html
Лидер блока "Победа" рассказал об обысках оппозиции в Молдавии
Лидер блока "Победа" рассказал об обысках оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 07.09.2025
Лидер блока "Победа" рассказал об обысках оппозиции в Молдавии
Обыски оппозиции являются частью "национальной охоты" со стороны нынешнего молдавского режима, который находится в агонии, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:33:00+03:00
2025-09-07T09:33:00+03:00
2025-09-07T09:33:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
владивосток
илан шор
майя санду
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_0:185:3312:2048_1920x0_80_0_0_8f8209b3b0e2079d1626384505680484.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Обыски оппозиции являются частью "национальной охоты" со стороны нынешнего молдавского режима, который находится в агонии, заявил РИА Новости лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. "Обыски в Молдове — это часть национальной охоты. К сожалению, мы привыкли к такому виду общения между властью и оппозицией. Власти, когда нет аргументов парировать претензии оппозиции, начинают проводить обыски", — сказал Шор агентству на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что режим президента Молдавии Майи Санду находится в агонии, так как понимает, что теряет власть. "Он будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы запугать оппозицию", — полагает политик. По мнению Шора, в Кишиневе нет права в привычном его понимании и причем очень давно. "У нас осталось только телефонное право, когда действующий президент и его сподручники прозападного фашистского режима поднимают трубки, угрожая звонят судьям, приказывая, что делать", — заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/shor-2039775006.html
молдавия
кишинев
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2a8fef74b63d9fc6422d5a0c715729bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, владивосток, илан шор, майя санду, дальневосточный федеральный университет
В мире, Молдавия, Кишинев, Владивосток, Илан Шор, Майя Санду, Дальневосточный федеральный университет
Лидер блока "Победа" рассказал об обысках оппозиции в Молдавии
Шор: обыски оппозиции являются частью охоты со стороны молдавских властей