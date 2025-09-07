https://ria.ru/20250907/shkola-2040261646.html

Во Вьентьяне построят лаосско-российскую школу

Во Вьентьяне построят лаосско-российскую школу

Во Вьентьяне построят лаосско-российскую школу

Строительство совместной лаосско-российской средней школы начнется в ближайшее время во Вьентьяне, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Строительство совместной лаосско-российской средней школы начнется в ближайшее время во Вьентьяне, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."В рамках системы образования Лаоса в 6 учебных заведениях страны преподается русский язык. В ближайшее время во Вьентьяне начнется строительство совместной лаосско-российской средней школы", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

вьентьян (город)

лаос

владивосток

2025

Новости

