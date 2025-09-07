Рейтинг@Mail.ru
Во Вьентьяне построят лаосско-российскую школу
11:09 07.09.2025 (обновлено: 11:48 07.09.2025)
Во Вьентьяне построят лаосско-российскую школу
Во Вьентьяне построят лаосско-российскую школу
в мире
вьентьян (город)
лаос
владивосток
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Строительство совместной лаосско-российской средней школы начнется в ближайшее время во Вьентьяне, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."В рамках системы образования Лаоса в 6 учебных заведениях страны преподается русский язык. В ближайшее время во Вьентьяне начнется строительство совместной лаосско-российской средней школы", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
вьентьян (город)
лаос
владивосток
в мире, вьентьян (город), лаос, владивосток, дальневосточный федеральный университет
В мире, Вьентьян (город), Лаос, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
© Fotolia / Elena ErmakovaВид на Луанг-Прабанг, Лаос
© Fotolia / Elena Ermakova
Вид на Луанг-Прабанг, Лаос. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Строительство совместной лаосско-российской средней школы начнется в ближайшее время во Вьентьяне, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"В рамках системы образования Лаоса в 6 учебных заведениях страны преподается русский язык. В ближайшее время во Вьентьяне начнется строительство совместной лаосско-российской средней школы", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
В мире, Вьентьян (город), Лаос, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
 
 
