Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт

Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России, выразил мнение в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Нужно сделать так, чтобы с маленького возраста вот этот культ семьи, культ многодетности, действительно, он постепенно-постепенно становился для наших детей естественным культурным кодом… А для этого надо идти широким фронтом по всем направлениям, вести согласованную политику", - подчеркнул эксперт. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

