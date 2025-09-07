Рейтинг@Mail.ru
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/semya-2040247125.html
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2025
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт
Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России, выразил мнение в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T08:56:00+03:00
2025-09-07T08:56:00+03:00
общество
россия
вэф-2025
дальневосточный федеральный университет
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740070_99:0:3740:2048_1920x0_80_0_0_ff45ba864a1b56c2abe9442932c81032.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России, выразил мнение в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Нужно сделать так, чтобы с маленького возраста вот этот культ семьи, культ многодетности, действительно, он постепенно-постепенно становился для наших детей естественным культурным кодом… А для этого надо идти широким фронтом по всем направлениям, вести согласованную политику", - подчеркнул эксперт. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/putin-2040197376.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740070_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_3c04dee28deaf3445c2f54bd4b3a55b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вэф-2025, дальневосточный федеральный университет, владивосток
Общество, Россия, ВЭФ-2025, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт

Абрамов: культ семьи должен стать естественным культурным кодом для детей в РФ

© iStock.com / NataliaDeriabinaБеременная женщина с детьми
Беременная женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© iStock.com / NataliaDeriabina
Беременная женщина с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России, выразил мнение в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
"Нужно сделать так, чтобы с маленького возраста вот этот культ семьи, культ многодетности, действительно, он постепенно-постепенно становился для наших детей естественным культурным кодом… А для этого надо идти широким фронтом по всем направлениям, вести согласованную политику", - подчеркнул эксперт.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов
Вчера, 17:55
 
ОбществоРоссияВЭФ-2025Дальневосточный федеральный университетВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала