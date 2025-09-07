https://ria.ru/20250907/semya-2040247125.html
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2025
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт
Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России, выразил мнение в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T08:56:00+03:00
2025-09-07T08:56:00+03:00
2025-09-07T08:56:00+03:00
общество
россия
вэф-2025
дальневосточный федеральный университет
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740070_99:0:3740:2048_1920x0_80_0_0_ff45ba864a1b56c2abe9442932c81032.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России, выразил мнение в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Нужно сделать так, чтобы с маленького возраста вот этот культ семьи, культ многодетности, действительно, он постепенно-постепенно становился для наших детей естественным культурным кодом… А для этого надо идти широким фронтом по всем направлениям, вести согласованную политику", - подчеркнул эксперт. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/putin-2040197376.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740070_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_3c04dee28deaf3445c2f54bd4b3a55b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вэф-2025, дальневосточный федеральный университет, владивосток
Общество, Россия, ВЭФ-2025, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Культ семьи должен стать культурным кодом в России, считает эксперт
Абрамов: культ семьи должен стать естественным культурным кодом для детей в РФ