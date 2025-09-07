https://ria.ru/20250907/sechin-2040277397.html
Патриарх Кирилл удостоил Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл удостоил Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости, 07.09.2025
Патриарх Кирилл удостоил Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя правления, главного исполнительного директора ПАО "НК Роснефть" Игоря Сечина с 65-летием со дня... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T13:50:00+03:00
2025-09-07T13:50:00+03:00
2025-09-07T13:50:00+03:00
религия
игорь сечин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сергий радонежский
русская православная церковь
роснефть
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_29c22d6236f42eafb4aaa0c51638482b.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя правления, главного исполнительного директора ПАО "НК Роснефть" Игоря Сечина с 65-летием со дня рождения и удостоил его ордена преподобного Сергия Радонежского I степени, сообщает сайт РПЦ. "Долгие годы вы трудитесь на пользу Отечества и успешно руководите компанией "Роснефть", являя профессионализм и целеустремленность, внося вклад в экономическое развитие России и укрепление ее позиций на международной арене. Отрадно, что вы уделяете внимание сохранению отечественного исторического наследия и национальных традиций. Признателен за неравнодушное отношение к служению РПЦ, за поддержку ее важных проектов. Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского I степени", - говорится в поздравительном сообщении предстоятеля РПЦ в адрес Игоря Сечина. Патриарх Кирилл выразил надежду, что конструктивное соработничество РПЦ и компании "Роснефть" будет плодотворным и полезным людям. "Желаю вам доброго здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо родной страны", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
https://ria.ru/20250828/kirill-2038074794.html
https://ria.ru/20250728/rossija-2031928156.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d7dfc7c65d1afaa4d5ebe1dccdca4b09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь сечин, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергий радонежский, русская православная церковь, роснефть, россия
Религия, Игорь Сечин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Роснефть, Россия
Патриарх Кирилл удостоил Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл удостоил Игоря Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского