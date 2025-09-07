https://ria.ru/20250907/sechin-2040277397.html

Патриарх Кирилл удостоил Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского

2025-09-07T13:50:00+03:00

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя правления, главного исполнительного директора ПАО "НК Роснефть" Игоря Сечина с 65-летием со дня рождения и удостоил его ордена преподобного Сергия Радонежского I степени, сообщает сайт РПЦ. "Долгие годы вы трудитесь на пользу Отечества и успешно руководите компанией "Роснефть", являя профессионализм и целеустремленность, внося вклад в экономическое развитие России и укрепление ее позиций на международной арене. Отрадно, что вы уделяете внимание сохранению отечественного исторического наследия и национальных традиций. Признателен за неравнодушное отношение к служению РПЦ, за поддержку ее важных проектов. Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского I степени", - говорится в поздравительном сообщении предстоятеля РПЦ в адрес Игоря Сечина. Патриарх Кирилл выразил надежду, что конструктивное соработничество РПЦ и компании "Роснефть" будет плодотворным и полезным людям. "Желаю вам доброго здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо родной страны", - отмечается в послании патриарха Кирилла.

