Патриарх Кирилл удостоил Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского - РИА Новости, 07.09.2025
Религия
 
13:50 07.09.2025
Патриарх Кирилл удостоил Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя правления, главного исполнительного директора ПАО "НК Роснефть" Игоря Сечина с 65-летием со дня рождения и удостоил его ордена преподобного Сергия Радонежского I степени, сообщает сайт РПЦ. "Долгие годы вы трудитесь на пользу Отечества и успешно руководите компанией "Роснефть", являя профессионализм и целеустремленность, внося вклад в экономическое развитие России и укрепление ее позиций на международной арене. Отрадно, что вы уделяете внимание сохранению отечественного исторического наследия и национальных традиций. Признателен за неравнодушное отношение к служению РПЦ, за поддержку ее важных проектов. Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского I степени", - говорится в поздравительном сообщении предстоятеля РПЦ в адрес Игоря Сечина. Патриарх Кирилл выразил надежду, что конструктивное соработничество РПЦ и компании "Роснефть" будет плодотворным и полезным людям. "Желаю вам доброго здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо родной страны", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя правления, главного исполнительного директора ПАО "НК Роснефть" Игоря Сечина с 65-летием со дня рождения и удостоил его ордена преподобного Сергия Радонежского I степени, сообщает сайт РПЦ.
"Долгие годы вы трудитесь на пользу Отечества и успешно руководите компанией "Роснефть", являя профессионализм и целеустремленность, внося вклад в экономическое развитие России и укрепление ее позиций на международной арене. Отрадно, что вы уделяете внимание сохранению отечественного исторического наследия и национальных традиций. Признателен за неравнодушное отношение к служению РПЦ, за поддержку ее важных проектов. Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского I степени", - говорится в поздравительном сообщении предстоятеля РПЦ в адрес Игоря Сечина.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником
28 августа, 13:01
Патриарх Кирилл выразил надежду, что конструктивное соработничество РПЦ и компании "Роснефть" будет плодотворным и полезным людям.
"Желаю вам доброго здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо родной страны", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Патриарх Кирилл призвал сочетать науку с верой
28 июля, 13:54
 
