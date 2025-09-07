https://ria.ru/20250907/sdelka-2040238621.html
Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку
Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку - РИА Новости, 07.09.2025
Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку
Фигурант дела бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в превышении полномочий, пошел на сделку со следствием, сказано в... РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Фигурант дела бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в превышении полномочий, пошел на сделку со следствием, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В качестве основных документов были предоставлены досудебное соглашение и протокол допроса", - сказано в материалах. По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва). По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку
Фигурант дела экс-замгубернатора Богашова пошел на сделку со следствием