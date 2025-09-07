https://ria.ru/20250907/sdelka-2040238621.html

Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку

2025-09-07T06:21:00+03:00

происшествия

челябинская область

москва

новатэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031232653_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_bed4c85b6addd8d395051084d05894a7.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Фигурант дела бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в превышении полномочий, пошел на сделку со следствием, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В качестве основных документов были предоставлены досудебное соглашение и протокол допроса", - сказано в материалах. По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва). По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.

челябинская область

москва

2025

происшествия, челябинская область, москва, новатэк