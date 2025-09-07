Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку - РИА Новости, 07.09.2025
06:21 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/sdelka-2040238621.html
Фигурант дела экс-замглавы Челябинской области пошел на сделку
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Фигурант дела бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в превышении полномочий, пошел на сделку со следствием, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В качестве основных документов были предоставлены досудебное соглашение и протокол допроса", - сказано в материалах. По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва). По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
происшествия, челябинская область, москва, новатэк
Происшествия, Челябинская область, Москва, Новатэк
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы
Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Фигурант дела бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в превышении полномочий, пошел на сделку со следствием, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В качестве основных документов были предоставлены досудебное соглашение и протокол допроса", - сказано в материалах.
По делу арестованы бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. Их задержали в Челябинской области и этапировали в Москву. Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва).
По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Суд отказался освободить фигуранта дела о хищениях в Белгородской области
4 сентября, 05:53
 
