Щенкам вредно надолго оставаться со своей матерью, заявил кинолог

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Возраст 2,5-3 месяца, в котором обычно щенки попадают к хозяевам, для собак оптимален, и переживать из-за того, что детеныши или их мать будут страдать от расставания, не стоит, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Это очередной типичный случай антропоморфизма, когда человек приписывает собаке человеческие качества. В нашем случае в плане родительства действительно все намного сложнее. Мы несем ответственность за потомство намного дольше и не теряем социальные связи на протяжении всей жизни. В случае собак длительная привязанность им не нужна. Это даже опасно с точки зрения биологии для выживания и адаптации", - сказал агентству Голубев. Президент РКФ назвал мифом распространенное убеждение, что каждый питомец должен хотя бы раз произвести потомство. По его словам, беременность для собаки - крайне тяжелый истощающий процесс. К тому же, воспроизводством потомства должен заниматься профессиональный заводчик для сохранения качеств какой-либо породы, отметил кинолог. Говоря о долгосрочных эмоциональных связях, Голубев подчеркнул, что в первую очередь собаки выстраивают их с человеком. В то же время связь с щенками и потребность обеспечить им выживание собака испытывает только до тех пор, пока они беспомощны, уточнил президент Российской кинологической федерации. Такой период, в среднем занимающий два месяца, совпадает с временем вскармливания, добавил кинолог. После этого щенки переходят на прикорм, начинают активно изучать мир, собака перестает кормить их, и ее привязанность ослабевает, заявил Голубев. "Питомец может продолжать ассоциировать их как своих щенков, но пользы от этой привязанности уже не будет никакой. У малышей начинается важный период адаптации и социализации. Рано или поздно потомство научится жить самостоятельно. Без этого навыка в природе оно просто не выживет. Не нужны устойчивые продолжительные связи и родителям: они будут ограничивать их безопасность", - рассказал президент РКФ о том, что будет, если щенков не оторвать от матери. Кинолог обратил внимание, что в ходе одомашнивания инстинкт защиты щенков еще больше отошел на второй план. Для питомца его хозяин всегда стоит на первом месте, а привязанность к малышам носит временный характер, указал Голубев. Когда процесс вскармливания заканчивается, часто собака становится даже спокойнее, поделился президент Российской кинологической федерации. "Вывод: нельзя приобретать щенка в раннем возрасте, до двух месяцев точно, когда он еще зависит от вскармливания. Также малыш должен пройти еще у заводчика первый курс вакцинации. После этого момента передавать щенка в семью можно: оптимальный момент - примерно три месяца. После завершения процесса вскармливания собака-мама переключает внимание на другие ресурсы", - заключил кинолог.​

