19:10 07.09.2025
В Белом доме ответили на вопрос о новых санкциях против России
в мире
россия
украина
киев
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что вопрос введения новых санкций против России, ссылаясь на недавние удары Вооруженных сил РФ будет обсуждаться. Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. "Последние хорошие новости на самом деле очень разочаровывающие, и я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и о сроках их введения", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о введении дополнительных санкций против РФ. Минобороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев
В мире, Россия, Украина, Киев
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что вопрос введения новых санкций против России, ссылаясь на недавние удары Вооруженных сил РФ будет обсуждаться.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева.
"Последние хорошие новости на самом деле очень разочаровывающие, и я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и о сроках их введения", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о введении дополнительных санкций против РФ.
Минобороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
США готовы к усилению санкций против России, заявил Бессент
США готовы к усилению санкций против России, заявил Бессент
17:31
 
В миреРоссияУкраинаКиев
 
 
