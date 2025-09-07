https://ria.ru/20250907/sanktsii-2040300307.html

США готовы к усилению санкций против России, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт Бессент."Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, готова ли администрация Дональда Трампа ввести санкции против России.

