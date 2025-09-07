Рейтинг@Mail.ru
США готовы к усилению санкций против России, заявил Бессент - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 07.09.2025 (обновлено: 17:41 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/sanktsii-2040300307.html
США готовы к усилению санкций против России, заявил Бессент
США готовы к усилению санкций против России, заявил Бессент - РИА Новости, 07.09.2025
США готовы к усилению санкций против России, заявил Бессент
Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T17:31:00+03:00
2025-09-07T17:41:00+03:00
сша
в мире
россия
скотт бессент
министерство финансов сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706903_0:159:1984:1275_1920x0_80_0_0_83153daaa9d01e03bedee2ee08835220.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт Бессент."Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, готова ли администрация Дональда Трампа ввести санкции против России.
https://ria.ru/20250905/es-2039921624.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706903_127:0:1984:1393_1920x0_80_0_0_5c7f22ebc50665c3bf4ab355a723947f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, россия, скотт бессент, министерство финансов сша, европа
США, В мире, Россия, Скотт Бессент, Министерство финансов США, Европа
США готовы к усилению санкций против России, заявил Бессент

Бессент: США совместно с Европой хотят усилить санкции против России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы к усилению санкционного давления на Россию, но хотели бы делать это вместе с европейскими странами, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, готова ли администрация Дональда Трампа ввести санкции против России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Санкции против России должны оставаться постоянными, заявили в ЕК
5 сентября, 11:08
 
СШАВ миреРоссияСкотт БессентМинистерство финансов СШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала