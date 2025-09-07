Эксперт назвал цель самолета-разведчика, патрулировавшего над Черным морем
Коротченко: самолет Bombardier над Черным морем собирал данные о ВС России
© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самолет Bombardier ARTEMIS II, который ранее вылетел с базы из Румынии, имеет целью перехват радиоэлектронных средств российских военных, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
О том, что самолет Bombardier ARTEMIS II, вылетевший из Румынии, патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных портала Flightradar24.
"В данном конкретном случае самолет Bombardier ARTEMIS II выполнял задание с целью вскрыть возможности и назначение российских радиоэлектронных средств с дальнейшей классификацией перехваченных данных и команд боевого управления группировок войск и объектов вооруженных сил РФ", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что указанный самолет предназначен для ведения воздушной радиоэлектронной разведки, такая разведка средствами вероятного противника ведется на регулярной основе.
"Это самолет для ведения радиоэлектронной разведки (РЭР), состав его бортовой аппаратуры позволяет осуществлять перехват и и последующую классификацию радиоизлучающих средств, входящих в состав различного вооружения и военной техники. В ВВС США есть разные самолеты-разведчики", - отметил Коротченко.
По оценке эксперта, при появлении подобного рода самолетов в соответствующих воздушных зонах в вооруженных силах РФ реализуется комплекс мероприятий, максимально затрудняющих техническим средствам разведкам противника выполнение стоящих перед ними задач.
