ВСУ выстроили в Херсонской области 2-ю линию обороны, сообщил Сальдо
ВСУ выстроили в Херсонской области 2-ю линию обороны, сообщил Сальдо - РИА Новости, 07.09.2025
ВСУ выстроили в Херсонской области 2-ю линию обороны, сообщил Сальдо
Украинские войска выстроили на подконтрольной им правобережной части Херсонской области вторую линию обороны, сам Херсон укреплен слабо, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выстроили на подконтрольной им правобережной части Херсонской области вторую линию обороны, сам Херсон укреплен слабо, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Выше Херсона по течению Днепра - в районе Клапаёв, Музыковки и до Дарьевки - противник создал вторую линию обороны. Сам Херсон укреплен слабо - ВСУ надеются спрятаться за жилой застройкой и гражданскими. Это их тактика, но все такие расчеты обречены", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ВСУ выстроили в Херсонской области 2-ю линию обороны, сообщил Сальдо
