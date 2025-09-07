https://ria.ru/20250907/saldo--2040268763.html

Сальдо назвал Херсон чисто русским городом

Сальдо назвал Херсон чисто русским городом - РИА Новости, 07.09.2025

Сальдо назвал Херсон чисто русским городом

Херсон является чисто русским городом, который украинские войска стремятся превратить в пустынное место, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 07.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Херсон является чисто русским городом, который украинские войска стремятся превратить в пустынное место, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Херсон - это чисто русский город. Он начат, строился, развивался и укрепился экономически в Российской империи, потом в Советском Союзе. Поэтому говорить о том, какой это город, даже не имеет смысла по историческим характеристикам", - сказал Сальдо. По его словам, сегодня Херсон, оказавшись под контролем ВСУ, фактически превращен в город-призрак, в котором осталось совсем немного жителей. "Все больше и больше в городе военнослужащих украинской армии. И это иностранные наемники, даже не украинские военные. Они все делают для того, чтобы город превратился в пустынное место", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

