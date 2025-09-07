https://ria.ru/20250907/sakhalin--2040245341.html

Сахалин развивает сферу беспилотной морской логистики

Сахалин развивает сферу беспилотной морской логистики - РИА Новости, 07.09.2025

Сахалин развивает сферу беспилотной морской логистики

Власти Сахалина подписали на международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" соглашение с российской ИТ-компанией Sitronics KT по... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T08:35:00+03:00

2025-09-07T08:35:00+03:00

2025-09-07T08:37:00+03:00

россия

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919334174_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e93885a74b9ec868f061576cd68a7701.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Власти Сахалина подписали на международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина" соглашение с российской ИТ-компанией Sitronics KT по использованию дронов в морской среде. "Сотрудничество нацелено на реализацию совместных технологических проектов в сфере беспилотной морской логистики. Речь идет о реализации проектов в важной для островного региона сфере. На Сахалине морские перевозки связывают между собой населенные пункты, обеспечивают доставку необходимых грузов. Внедрение современных беспилотных технологий позволит нам кардинально повысить эффективность, регулярность и безопасность морского сообщения, особенно в сложных погодных условиях. Разработчик наукоемких и морских решений Sitronics KT будет отвечать за технологическую часть", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Валерия Лимаренко.Глава региона выразил уверенность в том, что сотрудничество с разработчиком станет успешным примером трансформации транспортной отрасли России. А на форуме Sitronics KT представила свое новое технологическое решение в направлении беспилотной логистики - безэкипажный катер "Странник", предназначенный для перевозки грузов. Как отмечает пресс-служба, Россия является мировым лидером по применению беспилотников, а Сахалинская область становится центром, где разрабатываются и расширяются сценарии использования гражданских дронов. Внедрение беспилотных технологий в народное хозяйство – и в воздухе, и на море - принципиально изменит экономику и повседневную жизнь. Реализация проектов в направлении развития беспилотных морских коридоров в Сахалинской области обеспечивает соблюдение интересов и достижение целей Морской доктрины РФ, а также Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который является выездной площадкой Восточного экономического форума, проходит 6-8 сентября с участием спикеров и экспертов из 19 стран мира. Свою продукцию на выставке представят 19 компаний. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/tekhnologii-2040159162.html

россия

сахалин

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025