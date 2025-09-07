Премьер Румынии пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента

https://ria.ru/20250907/rumyniya-2040274303.html

КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Премьер Румынии Илие Боложан пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента Никушора Дана из-за реализации правительством непопулярных мер по экономии средств госбюджета. Правительство Румынии под руководством премьера Илие Боложана в понедельник взяло на себя ответственность перед парламентом за пять пакетов мер по экономии средств госбюджета. В ответ на это оппозиционная партия "Альянс за объединение румын (AUR)" выдвинула четыре вотума недоверия кабмину, поскольку утвержденные меры не были согласованы с парламентом. "В целом, когда делаешь что-то, что кажется не очень хорошим, независимо от сферы деятельности, мало кто приходит и поддерживает. НДС вырос, налог на имущество вырастет, людей увольняют и так далее. Всё это сложно, независимо от того, кто занимает должность и должен её занимать. Поддержки не так много. Часто кажется, что ты один", - заявил Боложан журналистам в ответ на просьбу прокомментировать его отношения с президентом. Он дал понять, что не чувствует поддержки со стороны главы государства в контексте принятых им жёстких мер по экономическим реформам. "Когда дела идут хорошо, поддержки людей становится больше. Это реальность", - добавил премьер. Премьер Румынии Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

