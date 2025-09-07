https://ria.ru/20250907/rumyniya-2040274303.html
Премьер Румынии пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента
Премьер Румынии пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента - РИА Новости, 07.09.2025
Премьер Румынии пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента
Премьер Румынии Илие Боложан пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента Никушора Дана из-за реализации правительством непопулярных мер по... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T13:32:00+03:00
2025-09-07T13:32:00+03:00
2025-09-07T13:32:00+03:00
в мире
румыния
никушор дан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_4d30fab417a9ac8e86d843c90f62299b.jpg
КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Премьер Румынии Илие Боложан пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента Никушора Дана из-за реализации правительством непопулярных мер по экономии средств госбюджета. Правительство Румынии под руководством премьера Илие Боложана в понедельник взяло на себя ответственность перед парламентом за пять пакетов мер по экономии средств госбюджета. В ответ на это оппозиционная партия "Альянс за объединение румын (AUR)" выдвинула четыре вотума недоверия кабмину, поскольку утвержденные меры не были согласованы с парламентом. "В целом, когда делаешь что-то, что кажется не очень хорошим, независимо от сферы деятельности, мало кто приходит и поддерживает. НДС вырос, налог на имущество вырастет, людей увольняют и так далее. Всё это сложно, независимо от того, кто занимает должность и должен её занимать. Поддержки не так много. Часто кажется, что ты один", - заявил Боложан журналистам в ответ на просьбу прокомментировать его отношения с президентом. Он дал понять, что не чувствует поддержки со стороны главы государства в контексте принятых им жёстких мер по экономическим реформам. "Когда дела идут хорошо, поддержки людей становится больше. Это реальность", - добавил премьер. Премьер Румынии Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
https://ria.ru/20250903/moldaviya-2039405519.html
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015114600.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a68717cda4ef5d16d01862bff4dec4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, никушор дан
В мире, Румыния, Никушор Дан
Премьер Румынии пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента
Премьер Румынии пожаловался на отсутствие поддержки президента из-за экономии
КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Премьер Румынии Илие Боложан пожаловался на отсутствие поддержки со стороны президента Никушора Дана из-за реализации правительством непопулярных мер по экономии средств госбюджета.
Правительство Румынии
под руководством премьера Илие Боложана в понедельник взяло на себя ответственность перед парламентом за пять пакетов мер по экономии средств госбюджета. В ответ на это оппозиционная партия "Альянс за объединение румын (AUR)" выдвинула четыре вотума недоверия кабмину, поскольку утвержденные меры не были согласованы с парламентом.
"В целом, когда делаешь что-то, что кажется не очень хорошим, независимо от сферы деятельности, мало кто приходит и поддерживает. НДС вырос, налог на имущество вырастет, людей увольняют и так далее. Всё это сложно, независимо от того, кто занимает должность и должен её занимать. Поддержки не так много. Часто кажется, что ты один", - заявил Боложан журналистам в ответ на просьбу прокомментировать его отношения с президентом.
Он дал понять, что не чувствует поддержки со стороны главы государства в контексте принятых им жёстких мер по экономическим реформам.
"Когда дела идут хорошо, поддержки людей становится больше. Это реальность", - добавил премьер.
Премьер Румынии Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.