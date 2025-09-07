Рейтинг@Mail.ru
Гражданина Литвы Трофимоваса объявили в розыск по делу о поддельных картах - РИА Новости, 07.09.2025
09:33 07.09.2025 (обновлено: 09:49 07.09.2025)
Гражданина Литвы Трофимоваса объявили в розыск по делу о поддельных картах
Гражданина Литвы Трофимоваса объявили в розыск по делу о поддельных картах - РИА Новости, 07.09.2025
Гражданина Литвы Трофимоваса объявили в розыск по делу о поддельных картах
Следствие объявило в международный розыск гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T09:33:00+03:00
2025-09-07T09:49:00+03:00
литва
общество
россия
москва
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы, следует из документов в распоряжении РИА Новости."Именно после проведения оперативно-разыскных мероприятий соответствующим должностным лицом и было принято решение об объявлении Трофимоваса в международный розыск", - говорится в документе.Уголовное дело возбуждено по статьям о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы и совершении валютных операций на счета нерезидентов РФ в крупном размере по предварительному сговору (часть 2 статьи 187 УК РФ, пункты "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ).Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Трофимоваса еще 6 июня, но об этом стало известно лишь сейчас.
литва
россия
москва
литва, общество, россия, москва
Литва, Общество, Россия, Москва
Гражданина Литвы Трофимоваса объявили в розыск по делу о поддельных картах

Гражданина Литвы Трофимоваса объявили в розыск по делу о сбыте поддельных карт

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Именно после проведения оперативно-разыскных мероприятий соответствующим должностным лицом и было принято решение об объявлении Трофимоваса в международный розыск", - говорится в документе.
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали
14 апреля, 09:53
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали
14 апреля, 09:53
Уголовное дело возбуждено по статьям о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы и совершении валютных операций на счета нерезидентов РФ в крупном размере по предварительному сговору (часть 2 статьи 187 УК РФ, пункты "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ).
Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Трофимоваса еще 6 июня, но об этом стало известно лишь сейчас.
Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве
26 августа 2024, 15:47
Суд в Москве арестовал гражданина Южной Кореи по делу о мошенничестве
26 августа 2024, 15:47
 
