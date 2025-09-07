Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/rostov-2040301659.html
В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО
В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО - РИА Новости, 07.09.2025
В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО
Полиция ищет неизвестных, которые похитили колокол с мемориала героям спецоперации на кладбище в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T17:49:00+03:00
2025-09-07T17:49:00+03:00
происшествия
волгодонской район
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Полиция ищет неизвестных, которые похитили колокол с мемориала героям спецоперации на кладбище в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. Ранее в воскресение в местных соцсетях появилось сообщение, что вандалы осквернили воинский мемориал героям СВО на кладбище в Волгодонском районе, похитив колокол. Уточнялось, что на кладбище в хуторе Лагутники был установлен знак с аркой и колоколом в память о жителях хутора, погибших в зоне спецоперации. Памятник с колоколом был установлен всего несколько дней назад, утверждалось в публикациях. В связи с этим в пресс-службе ГУМВД РФ по региону сообщили, что по данному инциденту начато расследование. "…Отдел полиции МУ МВД "Волгодонское" проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей участников инцидента", - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250821/mishustin-2036717590.html
волгодонской район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгодонской район, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгодонской район, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО

В Ростовской области полиция ищет похитителей колокола с мемориала героям СВО

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Полиция ищет неизвестных, которые похитили колокол с мемориала героям спецоперации на кладбище в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Ранее в воскресение в местных соцсетях появилось сообщение, что вандалы осквернили воинский мемориал героям СВО на кладбище в Волгодонском районе, похитив колокол. Уточнялось, что на кладбище в хуторе Лагутники был установлен знак с аркой и колоколом в память о жителях хутора, погибших в зоне спецоперации. Памятник с колоколом был установлен всего несколько дней назад, утверждалось в публикациях.
В связи с этим в пресс-службе ГУМВД РФ по региону сообщили, что по данному инциденту начато расследование. "…Отдел полиции МУ МВД "Волгодонское" проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей участников инцидента", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Х Всероссийского форума Развитие малых городов и исторических поселений в МВЦ Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Мишустин поддержал проект по увековечиванию памяти участников СВО
21 августа, 14:07
 
ПроисшествияВолгодонской районРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала