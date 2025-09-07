https://ria.ru/20250907/rostov-2040301659.html
В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Полиция ищет неизвестных, которые похитили колокол с мемориала героям спецоперации на кладбище в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. Ранее в воскресение в местных соцсетях появилось сообщение, что вандалы осквернили воинский мемориал героям СВО на кладбище в Волгодонском районе, похитив колокол. Уточнялось, что на кладбище в хуторе Лагутники был установлен знак с аркой и колоколом в память о жителях хутора, погибших в зоне спецоперации. Памятник с колоколом был установлен всего несколько дней назад, утверждалось в публикациях. В связи с этим в пресс-службе ГУМВД РФ по региону сообщили, что по данному инциденту начато расследование. "…Отдел полиции МУ МВД "Волгодонское" проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей участников инцидента", - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
