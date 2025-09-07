Рейтинг@Mail.ru
Спутниковая группировка ВС России круглосуточно обеспечивает войска связью - РИА Новости, 07.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 07.09.2025
Спутниковая группировка ВС России круглосуточно обеспечивает войска связью
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили, что спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, Белоусов проверил развитие учебно-материальной базы и готовность фондов к началу нового учебного года в Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного. "Главе российского военного ведомства представили средства спутниковой связи, применяемые также в специальной военной операции, и доложили, что существующая спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили, что спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, Белоусов проверил развитие учебно-материальной базы и готовность фондов к началу нового учебного года в Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.
"Главе российского военного ведомства представили средства спутниковой связи, применяемые также в специальной военной операции, и доложили, что существующая спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2025
15:04
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
