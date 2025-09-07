Спутниковая группировка ВС России круглосуточно обеспечивает войска связью

https://ria.ru/20250907/rossiya-2040286026.html

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили, что спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, Белоусов проверил развитие учебно-материальной базы и готовность фондов к началу нового учебного года в Военной орденов Жукова и Ленина Краснознаменной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного. "Главе российского военного ведомства представили средства спутниковой связи, применяемые также в специальной военной операции, и доложили, что существующая спутниковая группировка ВС РФ позволяет обеспечивать связью подразделения в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

